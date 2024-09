Pmi al via la Nuova Sabatini Capitalizzazione | domande dal 1 ottobre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Via alla cosiddetta. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delleper l’aiuto concesso alle Pmi. Il governo ha messo in campo 80 milioni di euro. Vediamo come funziona e tutti i dettagli. Come funziona la2024 Il provvedimento deciso dal governo Meloni fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 aveva già previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di, che realizzano un programma di investimento.