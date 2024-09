Pilota deceduto in pista Il rivale | mi ritiro vinci tu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Per me il campionato finisce qui. Non ha senso continuare senza di te in. Questo titolo è tuo, Luca, te lo sei guadagnato con merito". È parte del messaggio deldi moto Filippo Rovelli, milanese, su Instagram per salutare l’amico eLuca Salvadori (insieme nella foto), suo principale avversario nella corsa al titolo, l’International Road Racing Championship, morto domenica sul circuito di Frohburg in Germania. Rovelli ha scelto di non prendere parte alle ultime due prove.