Perché Bibi è il campione della guerra ibrida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) The carousel of destiny spins ever faster». (La giostra del destino gira sempre più veloce). Così Elon Musk ieri mattina su X, con quella capacità di anticipare i fatti che solo le persone di talento possono esibire. E propriole cose stanno esattamente come dice l'uomo che più di ogni altro interpreta la contemporaneità, possiamo dire che la giornata di ieri rappresenta una pietra miliare del nostro tempo. Ci consente questa osservazione l'impressionante offensiva contro il movimento politico e terroristico di Hezbollah che Israele ha condotto con modalità, tempi e conseguenze di enorme rilevanza. Attenzione però, la vicenda deve essere analizzata sotto due profili. Il primo è quello tecnico, per cercare di capire come l'intelligence di Gerusalemme ha potuto colpire 3000 dispositivi contemporaneamente.