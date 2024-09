Partite IVA sanatoria fiscale nel 2025 | chi può richiederla

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Laper leIVA nelrappresenta un’opportunità importante per molti contribuenti che hanno accumulato debiti con il fisco. Il Governo ha annunciato questa misura come parte delle iniziative per sostenere le piccole e medie imprese, oltre ai lavoratori autonomi, che hanno subito le conseguenze economiche della pandemia e della crisi energetica. Ma chi potrà realmente accedere a questae quali sono i requisiti? Lamira a offrire una possibilità di regolarizzazione delle posizioni fiscali pendenti, con lo scopo di incentivare il recupero dei debiti e permettere ai contribuenti di ripartire su basi più solide. Foto X @PMIitLa? Laconsente ai titolari di partita IVA di sanare le proprie posizioni fiscali con il pagamento di una somma ridotta rispetto al totale del debito originario.