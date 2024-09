Open Arms Bersani a La7 | È ributtante che un ministro faccia il gradasso sulla pelle di 150 disgraziati e dica pure che ha difeso i confini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Gli interventi di Giorgia Meloni e di Ignazio La Russa contro i magistrati nel processoa Matteo Salvini? Queste sono cose, se non scandalose, davvero inimmaginabili. Questi devono rispondere solo a una domanda: ma le leggi e i tribunali che le applicano devono esistere solo per i rubagalline, per la zingara incinta che prende il portafoglio, per il lavoratore licenziato che blocca una strada? O valgono anche per i ministri, i politici e i colletti bianchi?”. Sono le parole di Pier Luigiche a Dimartedì (La7) commenta il processo, nel quale il leader della Lega Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, aggiungendo: “Il governo Meloni deve mettersi in testa questa cosa qui: ci sono delle leggi che comportano dei reati. Lo vede anche un bambino che lì c’è un’ipotesi di reato e che il tribunale deciderà”.