Niky Savage dissa Tony Effe che però non apprezza e gli risponde per le rime

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il dissing dicontro Fedez eha mandato in brodo di giuggiole quest’ultimo che palesemente non vedeva l’ora e infatti in quattro e quattr’otto ha risposto montando su un dissing di tre minuti e mezzo senza una pausa. La risposta disi chiama Bufu Freestyle ed è tutta contro. Fra le frasi da sottolineare: “Ti sei impegnato nel dissing / occhio al ciuffo che lo disfi“; “Non mi stupisce che parli di Sfera, il padrone lascia al cane gli avanzi“. Ha poi citato la sua fidanzata Roberryc e l’ex di, Taylor Mega. “Giuro Roberryc non se lo spiega come faceva Taylor Mega / Lava la bocca se parli a una donna. Ti devo dare dei moduli d’uso”. E sempre sulle ex fidanzate in comune,canta: “Non hai passato niente a nessuno / è la mia tipa che è rockstar / sarebbe stato sprecato il suo cu*o su una m1nch1a non grossa“.