Nasce IBE | un alleanza internazionale per promuovere la birra artigianale

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una nuova organizzazione è stata creata per rappresentare i produttori indipendenti didi tutta Europa. L'Independent Brewers of Europe (IBE) è nata con l'obiettivo di «combattere le ingiustizie nel mercato dellae difendere la diversità dellaindipendente». Il nuovo gruppo comprende associazioni nazionali di birrifici indipendenti di dieci Paesi europei: Germania, Finlandia, Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e Repubblica Ceca. Tra i membri fondatori troviamo Unioni, l’associazione nazionale dei piccoli birrifici artigianali indipendenti creata nel 1999 e la Society of Independent Brewers and Associates (SIBA) del Regno Unito.