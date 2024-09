Mille visitatori per il faro del Tino Alla scoperta dei segreti dell’isola | Una gemma preziosa da custodire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Spezia, 19 settembre 2024 – Sold out da oltre una settimana, 1000e tanto entusiasmo, nonostante le minacce di un tempo incerto, soprattutto nei giorni che hanno preceduto l’apertura straordinaria in occasione delle celebrazioni per San Venerio, patrono del golfo e dei fanalisti. Ilha fatto il pieno anche nello scorso week end: divisi su 4 turni fra sabato e domenica, ihanno scoperto o ritrovato le bellezze di questo scrigno selvaggio dell’arcipelago spezzino Patrimonio dell’Umanità, guidati dal personale della Marina (come noto, l’isola è zona militare e quindi inaccessibile per il resto dell’anno, salvo rare eccezioni) e dai volontari del Cai della Spezia, coordinati dal presidente Alessandro Bacchioni.