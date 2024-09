Mikey 17 | ecco finalmente il primo trailer italiano

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ieri l’annuncio e oggi,, Warnes Bros. Italia ha distribuito ilfulldi17, l’ultima opera fantascientifica del pluripremiato Bong Joon-ho, liberamente tratta dal romanzo di Edward Ashil intitolato7. Questa la sinossi di17: L’ improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio ad un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro ovvero morire, per vivere. La trama del nuovo film di Bong Joon-ho è ancora avvolta da una folta nebbia, anche se è possibile presumere che possa ricalcare a grandi linee quella del romanzo di Edward Ashil: “Mickey7 è il settimo clone di un impiegato “Usa e getta” in una spedizione umana inviata per la colonizzazione e la terraformaione del pianeta ghiacciato Niflheim.