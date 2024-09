Martial pronto per il trasferimento all’AEK Atene dopo l’uscita dal Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sito inglese: L’ex attaccante delAnthonya completare ila titolo definitivo, squadra della Super League greca., che ha lasciato loall’inizio di quest’annola scadenza del suo contratto, arriverà in Grecia più tardi mercoledì e firmerà un accordo del valore di 2,5 milioni di sterline a stagione. Grazie al contratto, il francese diventerà il giocatore con il maggior guadagno del club greco e supererà l’ex giocatore del Tottenham Erik Lamela, entrato a far parte del club a luglio.arrivò all’Old Trafford nel 2015 per 36 milioni di sterline, cifra che rappresenta la cifra più alta pagata per un adolescente.