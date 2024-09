Maltempo scuole chiuse domani a Cesena | strade allagate e viabilità in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 –tutte lediresterannoa causa dei rischi legati al. Quelli che valgono un’altra allerta rossa.sa bene cosa significhi quando una città è tenuta in scacco dalla pioggia. E ora ha paura. Questa mattina, mentre le ore passavano e le precipitazioni continuavano a cadere copiose, allagandoe campi, laè finita sotto pressione in più punti, dalle zone di Ruffio alle centralissime viale Carducci e via Emilia, o ancora alla rotonda Merzagora, nell’area a ridosso del Centro Montefiore. A pagare il prezzo più alto è stata ancora la frazione di Ronta, già in emergenza dalle prime piogge di ieri, dove in particolare in via Fornasaccia, un tratto di strada è stato sommerso dall’acqua, arrivando a lambire i piani abitabili delle abitazioni e allagando – di nuovo – i garage.