Madonna con Bambino a pezzi | La città sta perdendo le sue opere

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Forse non tutti gli anconetani ne sono consapevoli, ma i murales all’uscita della galleria San Martino sonofirmate da alcuni dei più celebrati street artist a livello internazionale: Ozmo (il pisano Gionata Gesi), M-City (il polacco Mariusz Waras) e l’anconetano Run. Come è noto il muro su cui sono stati realizzati sta cadendo a. In particolare, il volto della "con" di Ozmo è ormai perduto. Una situazione che duole soprattutto a chi a quelleè legata in modo speciale. Parliamo di Monica Caputo, presidente di Mac-Manifestazioni Artistiche Contemporanee, organizzatrice del festival ‘Pop Up!’. Fu nell’ambito dell’edizione 2008 del festival (per la precisione del progetto ‘Parlo col Muro’) che il ‘trittico’ vide la luce. Caputo sottolinea come vi siano due correnti di pensiero riguardo al ‘destino’ delledi street art.