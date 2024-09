Luca Calvani | il vip al Gf Debutto da protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Un uomo che ha sempre avuto il coraggio di vivere alla luce del sole". Con queste parole, il conduttore Alfonso Signorini,ha introdotto, uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip , in onda da lunedì sera su Canale 5. L’attore e regista pratese ha fatto il suo ingresso visibilmente emozionato, in quella che da sempre è la casa più spiata d’Italia. Diciotto anni dopo la vittoria in una delle edizioni Rai de "L’isola del famosi" (era il 2006),torna nel mondo dei reality. E lo fa con il suo stile inconfondibile. Uno stile che lo ha fatto subito emergere nella prima puntata assai noiosa. E a giudicare dagli indici d’ascolto, il "" meno visto nella storia del reality che oramai va in onda solo in Italia. Soltanto due milioni e mezzo di spettatori con il 21 e 28 % di share. Decisamente un flop.