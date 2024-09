L’‘Estate punk’ di Benji & Fede comincia il 25 settembre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo aver annunciato il sold out del concerto evento del 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano),sono pronti a tornare con nuova musica. Il duo, che per l’estate ha proposto Musica Animale, pubblica infatti il nuovo brano Estate punk on air dal 25. Si tratta di una ballad dal sapore nostalgico, che racconta di due persone che, dopo essersi amate a 18 anni, si rincontrano molti anni dopo. Cover da Ufficio Stampa Nonostante il tempo e i cambiamenti, scoprono di essere ancora legate da un sentimento profondo, come se ogni cicatrice di uno appartenesse anche all’altro. “Per noi è una senza tempo né stagione. Questa Estate punk che abbiamo vissuto ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente”, raccontano i due modenesi. “È stato come conoscerci di nuovo per la prima volta”.