Le acetaie aprono le porte | Il turismo gastronomico crea reddito e sviluppo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’oro nero di Modena si prepara a riaprire i suoi ‘luoghi’ nel segno del gusto e della tradizione. Domenica 29 settembre torna in tutta la provincia l’evento ‘Aperte’ con 40 produttori Dop e Igp che proporranno al pubblico visite guidate, percorsi sensoriali, concerti, visite in vigna e cottura del mosto dal vivo. L’iniziativa prosegue e rafforza l’offerta turistica enogastronomica del territorio modenese, in crescita anche grazie alle iniziative de ‘Le Terre del Balsamico’. Il programma di ‘Aperte’ è stato illustrato ieri in Municipio: presenti il presidente del Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Enrico Corsini; la presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, Mariangela Grosoli; e l’assessore alla Promozione economica e Attrattività, Paolo Zanca.