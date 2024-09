La strage di Paderno Dugnano il 17enne nel carcere di Firenze Ha lo sguardo di tutti addosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – È in cella con un suo coetaneo, e in un istituto con altri venti detenuti. Ma non è mai stato così solo. Ilche poco più di due settimane ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni a, nel milanese, è stato trasferito dalminorile Beccaria di Milano a quello di, in via Orti Oricellari.fisso sulle punte delle scarpe, parla poco, e dal volto non traspare nessuna emozione: «Ha gli occhi di, ma non sembra rendersene conto». I compagni di cella sanno chi è e cosa ha fatto e, stando a quanto riportano operatori interni, lo ignorano. Ambientarsi non sarà facile, anche se a dividere la stanza con lui ci sono ragazzi che si sono macchiati dello stesso crimine: omicidio. «Se non conoscessimo la sua storia, al primosembra un ragazzo normalissimo», spiegano ancora.