Kolasinac notte da ex | Proveremo a fare male all’Arsenal

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo. Seadconosce molto bene l’Arsenal e Mikel Arteta: è arrivato a Londra nel 2017, è andato via dopo quattro anni e mezzo. 118 presenze, 5 gol, diversi mesi agli ordini dell’allenatore basco, prima di passare al Marsiglia e poi arrivare all’Atalanta. Per lui è come un cerchio che si chiude. “Sarà molto bello vedere numerosi compagni di squadra, lo staff È sempre qualcosa di speciale: siamo molto felici di iniziare questo cammino” afferma in conferenza stampa alla vigilia del match del Gewiss Stadium. “L’anno scorso abbiamo giocato contro il Liverpool, guardiamo tutti la Premier League e sappiamo molto bene che domani sarà una partita molto dura, ma siamo preparati, cercheremo di mettere in campo il piano gara che abbiamo preparato”. Con un occhio alla difesa: “Abbiamo analizzato gli errori che abbiamo fatto sabato, cercheremo di non ripeterli.