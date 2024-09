Juventus-PSG oggi Champions League calcio femminile | orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024), a partire dalle ore 19.00, laaffronterà il PSG nell’andata del secondo turno delladi. Allo stadio comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella, le bianconere sono attesa a un match molto complicato contro una delle formazioni migliori del Vecchio Continente. Sarà una sfida impegnativa per la Vecchia Signora. La Juve cercherà di sfruttare il fattore campo, confortata anche dal buon inizio di stagione. Le ragazze allenate da Massimiliano Canzi hanno iniziato con il piede giusto la stagione, vincendo i primi due incontri in Serie A, contro il Sassuolo e il Como. Partite in cui diverse giocatrici sono andate a segno, a testimonianza di un’idea diin cui si cerca la costruzione della manovra.