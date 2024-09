Juve-Napoli Conte torna allo Stadium | la reazione dei tifosi bianconeri

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Antonioritrova i suoi exdopo 10 anni, ma il suo addio è ancora una ferita aperta. Per Antonio, la sfida di sabato contro lantus non sarà mai una partita come le altre. Dopo dieci anni, l’ex allenatore bianconero, dove i ricordi delle vittorie e del suo addio brusco sono ancora vivi. L’ultimo saluto diaintini risale al 15 luglio 2014, un addio che ancora molti non hanno digerito, nonostante i successi di Allegri. Come riportato dal Corriere dello Sport, sabato alle 18ritroverà gli stessiche l’hanno applaudito per tre scudetti consecutivi e un record di 102 punti in campionato, ma anche quelli che non hanno mai dimenticato la sua celebre frase: “Quando ti siedi in un ristorante da cento euro, non puoi pensare di mangiare con dieci euro”.