Il maltempo colpisce Emilia Romagna e Marche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - La presenza di una goccia fredda sul Mediterraneo, inserita in un corridoio di correnti fresche e instabili dai quadranti orientali, porta condizioni meteo instabili o perturbate in Italia. Le prossime ore saranno particolarmente critiche per l', dove i principali modelli mostrano quantitativi di pioggia anche superiori ai 100-150 mm, precipitazioni intense e abbondanti anche sulle. Oltre all'instabilità troviamo temperature anche piuttosto fresche per il periodo con valori dai 2 a 4 gradi al di sotto delle medie. Con l'arrivo del terzo weekend di settembre gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano propongono un generale miglioramento del tempo con temperature in progressivo rialzo su valori piu' consoni al periodo. Attenzione pero' perché per l'ultima settimana di settembre non si esclude un ritorno del maltempo.