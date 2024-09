Il colore di capelli più di tendenza? Il proprio naturale Ecco perché arrivano nuove colorazioni tono su tono effetto fusione e sfumatura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sempre più esigenti, con poco tempo da dedicare alle sedute dal parrucchiere, le donne non perdono la voglia di sentirsi e vedersi curate.i servizi di colorazione in salone istanno mutando: la coprenza non è necessariamente il primo obiettivo. Ma valorizzare, anche il, è la nuova parola d’ordine. Ce ne parlano Lucio Ocria, Owner & founder Glow Hair & Beyond di Milano, partner Redken e Gianluca Grecchi, Global artist & education designer z.one e milkshake.