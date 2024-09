I pager esplosi e l’ipotesi di un attacco alla supply chain

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quel che è successo nel pomeriggio di ieri in Libano e Siria è ancora a avvolto nel mistero. Migliaia di cercapersone utilizzati dai membri e dagli esponenti di Hezbollah nei due Paesi sonosimultaneamente, provocando – al momento – 18 vittime e circa 4mila feriti (di cui alcuni in modo molto grave). Quei– che non si capisce ancora da chi siano stati prodotti (Gold Apollo ha smentito puntando il dito sulla BAC che, tre anni fa, ha acquisito la licenza per utilizzare il marchio dell’azienda taiwanese per la creazione dei prodotti) – potrebbero essere stati manomessi “fisicamente”, con l’inserimento di mini-caricheve, o attraverso un’offensiva informatica mirata che ha fatto brillare simultaneamente tutti quei dispositivi. Per questo si parla di un possibile, dinamica sempre più diffusa per perpetrare attacchi informatici.