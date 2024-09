Hockey Il Cp si aggiudica il Città di Grosseto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Con una rimonta dallo 0-3 al 5-3 nella sfida decisiva contro il Sarzana, il Circolo Pattinatori 1951 s’èto il 2° Torneodi– Trofeo Mario Parri, triangolare di apertura della nuova stagione dipista. Dopo la vittoria con lo Scandiano ai rigori, i biancorossi contro il Sarzana (vittorioso per 4-1 sullo Scandiano) si apre con tripletta ligure nel giro di 147 secondi. Illuzzi (doppietta) e Ortiz portano gli ospiti sul 3-0. Saavedra, in contropiede, a mettere in rete l’1-3. Il 2-3 arriva però all’8’ sul tiro di De Oro, deviato in reta da Saavedra. Barragan completa la bella rimonta grossetana al 13’. Nella ripresa un vivacemette la freccia con Barragan, dopo cinquanta secondi di gioco, dopo una combinazione con Saavedra. Il bomber del Cp, premiato alla fine come miglior giocatore del torneo, è scatenato e va vicino alla quarta rete.