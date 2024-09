God of War Ragnarok Sony pubblica il trailer di lancio e condivide tante informazioni sulla versione PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Interactive Entertainment hato ildidellaPC di God of War, gioco che ricordiamo farà il suo debutto su Steam ed Epic Games Store tra ormai poche ore, precisamente dalla giornata di domani, 19 settembre 2024, Questo nuovo video si prende il compito di mettere in mostra tutta una serie di spettacolari sequenze tratte dall’ultimo capitolo della serie targata Santa Monica Studio, cercando in 30 secondi di invogliare i fan a vivere la nuova avventura con protagonisti Kratos ed Atreus.ha ricordato sul PlayStation Blog che God of Warsu PC è acquistabile nell’edizione standard, contraddistinta da un prezzo di 59,99 euro, oppure nell’edizione Digital Deluxe da 69,99 euro.