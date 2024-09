Gava ' mobilità sostenibile è tema centrale nella nostra agenda'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Laè un". Lo ha dichiarato la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Vannianel corso della seconda giornata dell'Eco Festival dellae delle città intelligenti. "Per raggiungerla servono però sindaci e amministratori coraggiosi, oltre ovviamente ai fondi - ha proseguito la viceministra - E poi una rete di infrastrutture che funzioni, affinché i trasporti che impattano meno sull'ambiente non siano utilizzati solo per la "passeggiatina", ma anche per andare al lavoro o a scuola in treno o in bicicletta". "non vuol dire solo elettrico - ha aggiunto- che è una tecnologia per cui non siamo pronti né a livello di rete né di industria. Serve un approccio pragmatico con il mondo dell'industria.