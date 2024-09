Esonero De Rossi | la furia di Candela e il commento di Rosella Sensi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vincent, ex calciatore della Roma, non le manda a dire dopo la decisione del club giallorosso di esonerare Daniele De. “Follia!!! Credere è dare il cuore a chi hai scelto. Daniele lo ha fatto. La società? Quanto è fragile!!! Sempre forza Roma”. Così l’ex difensore sui suoi profili social. “Sono sorpresa, e anche amareggiata. Fa davvero molto male vedere Daniele Deallontanato da Trigoria per la seconda volta. So quanto possa stare male ora”. Così l’ex presidente della Roma,in un post su Instagram dopo l’di De. “Non giudico le gestioni o scelte altrui, forse non sarebbe nemmeno giusto. Ma mi sento di dare tutto il mio supporto a un uomo che non è solo una bandiera di questo club. Ma è anche un professionista serio e preparato.