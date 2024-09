Esonero De Rossi il golpe della Ceo Souloukou e le spiate con Totti – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un allontanamento che ha tanti retroscena e un piano ben preciso scattato primaJuve: ecco la strategiaCeo romanista Una giornata memorabile e folle. Tanti la ricorderanno, anche chi non è tifosoRoma. Già perché l’di Daniele Dearrivato nella primissima mattinata, proprio mentre la gente era in macchina in mezzo al traffico, ha spiazzato tutti, Dein primis. Ma tutto era già previsto e programmato, non dalla sera prima, bensì da diversi giorni. La CeoRoma Linaha deciso l’di Daniele De, tra i due i rapporti erano ai minimi termini (Ansa Foto) Cityrumors.itUn disegno ben preciso che è stato portato avanti da settimane, con un lavoro certosino e ben preparato e delineato dalla CeoRoma Linache con il tecnico giallorosso non ha mai legato. Mai.