È un tumore Sabrina Salerno l’annuncio choc prima dell’intervento | Come l’ho scoperto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 18 settembre 2024), celebre cantante ligure di 56 anni, ha rivelato su Instagram mercoledì 18 settembre di essere stata colpita da unal seno e che a breve si sottoporrà a un’operazione chirurgica per rimuoverlo. È lavolta che l’artista rende pubblica la sua lotta contro un nodulo maligno, diagnosticato grazie a una mammografia. Laha raccontato che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare momenti difficili, caratterizzati da ansia e paura, ma si è detta fiduciosa in un esito positivo. Ha poi ribadito quanto sia fondamentale la prevenzione, che nel suo caso le ha permesso di scoprire la malattia in tempo utile. “Ci siamo, tra poche ore entrerò in sala operatoria per rimuovere un nodulo maligno al seno”, ha spiegato l’artista, ricordandoogni anno, a luglio, si sottopone a esami di controllo.