Como frode da 36 milioni sui bonus edilizi | 7 arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – È stata battezzata “case fantasma” l’indagine della Guardia di finanza di, coordinata dal sostituto procuratore Antonia Pavan, che in queste ore ha portato in carcere sei persone, e una ai domiciliari, scaturita dalla scoperta di un gruppo impegnato in frodi in materia dicomeristrutturazione, ecofacciate. In particolare le indagini, iniziate nel 2022, si sono concentrate su una società sedente ine operante nel settore dell’a che, negli ultimi anni, aveva avuto un’esplosione di fatturato passando da ricavi di poche migliaia di euro ad oltre 36, in assenza di mezzi, attrezzature e personale.