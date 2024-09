Ciclismo Van Aert rinnova a vita con la Visma-Lease a Bike

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Le ultime immagini della stagione su strada di Wout Vanmostravano un uomo affranto, ancor prima di un corridore, seduto sul retro dell'ammiraglia della sua squadra e con la gamba destra molto sanguinante: il contesto era quello della tappa 16 della Vuelta 2024, con l'allora maglia verde (poi passata definitivamente sulla spalle di Kaden Groves) costretta al ritiro tra le lacrime per l'ennesima caduta di un'annata maledetta. Da allora il belga ha spento le sue prime 30 candeline e lo ha fatto il 15 settembre, giorno della prova in linea degli Europei in Limburgo, dunque pure in casa, da guardare con rimpianto tramite la tv così come sarà per i Mondiali di Zurigo, in programma dal 21 al 29 settembre.