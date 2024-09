Chiara Petrolini confessa l’omicidio dei due neonati seppelliti a Vignale | perché ora rischia l’arresto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel secondo interrogatorio con gli inquirentiavrebbetoanche del primo neonato seppellito nel giardino della villetta dia Traversetelo. La 22enne si è disfatta del corpo del secondo bambino, appena nato, lasciandolo morire e chiudendolo in sacchetto. Appena davanti alla finestra della sua camera, e accanto all’altro bambino, nato un anno prima. Per il secondo corpo si attende l’esame del Dna per stabilire con certezza chi fossero i genitori. Ma è stata lei stessa ad ammettere di essere la madre, e di aver agito allo stesso modo. Per questo ieri i Ris sono tornati a scavare nel giardino e hanno portato via diversi campioni sigillati, probabilmente dopo le indicazioni precise della giovane.