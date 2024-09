Champions League 2024-2025 | Juventus supera il PSV 3-1 all’esordio

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lainizia la sua avventura nellacon una convincente vittoria per 3-1 contro il PSV Eindhoven. La squadra di Thiago Motta ha dominato il match grazie ai gol di Yildiz (21’), McKennie (28’) e Nico Gonzalez (52’). Il PSV ha trovato il gol della bandiera con Saibari al 93’. Con questa vittoria, Yildiz è diventato il più giovane juventino a segnare inndo il record di Alessandro Del Piero. Le scelte di Thiago Motta e Bosz Thiago Motta ha apportato alcune modifiche rispetto alla formazione schierata contro l’Empoli, scegliendo Di Gregorio in porta e McKennie a centrocampo, preferendo loro a Perin e Douglas Luiz. In attacco, Yildiz e Nico Gonzalez sono stati schierati sulle fasce, supportati al centro da Koopmeiners e Locatelli.