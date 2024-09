Cari sinistri De Martino vola con Affari Tuoi | fatevene una ragione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Stefano Decontinua a macinare ascolti. Ed è pronto a scontrarsi, domenica 22, con il nuovo programma di Amadeus sul Nove (Chissà chi è) e da lunedì anche Striscia la Notizia. Nell'attesa di queste sfide martedì sera, su Rai 1,(ripartito lunedì 2 settembre) ha superato, per la la prima volta, i 5 milioni con il 24,7% di share. Un biglietto da visita non indifferente, certificato anche dagli ottimi ascolti delle scorse settimane. Numeri che il conduttore di Torre Annunziata si porta dietro pronto nella sfida ad Amadeus e alla coppia Hunziker-Frassica conduttori di Striscia. Al di là di chi vincerà Desta superando l'esame come conduttore dell'access prime time di Rai 1.