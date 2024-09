Caditoie e valvole clapet Un piano complesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Col senno di poi, è sembrato quasi un presagio. Lunedì sera, l’associazione ‘Vivere il tempo’ di San Mauro in Valle aveva ospitato un incontro tra i residenti della zona, il sindaco Enzo Lattuca, il suo vice Christian Castorri e una delegazione di tecnici chiamati a illustrare ilintitolato ‘Messa in sicurezza, ripristino e adeguamento di reti e scarichi diretti di fognatura pubblica’ con particolare riferimento al tratto tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo. Un investimento di 2,5 milioni di euro attraverso il quale entro l’estate del 2026 palazzo Albornoz intende mettere mano a, collocate in corrispondenza degli scarichi sul Savio col ruolo cruciale di impedire il ritorno dell’acqua verso l’abitato durante le fasi di piena. Un intervento che i residenti e il comitato degli alluvionati chiedono da tempo, sperando in una rapida esecuzione.