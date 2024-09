Bonus luce e gas si parte Fino a 400 euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da oggi, eal 18 ottobre, si potrà accedere ale gas, con un Isee pari a 20milaper ottenere un contributoa 400. La delibera di giunta del 12/09/2024, in linea con il programma di mandato di questa amministrazione, è una boccata d’ossigeno e prevede di offrire alle famiglie residenti nel Comune di Pisa con Isee pari o inferiore a 20mila, un contributo una tantum a sostegno del pagamento delle utenze domestiche die gas, mettendo a disposizione la cifra complessiva di 350mila. Ai beneficiari sarà assegnata un’agevolazione paro a 300per nucleo familiare. Eventuali residui saranno suddivisi per il numero degli aventi diritto,a 400per ogni nucleo, a partire dal primo in graduatoria. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoriaad esaurimento del budget.