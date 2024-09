Avanti con le privatizzazioni ma ora il governo le nasconde

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non sarà una svendita, ma la cessione dei gioelli di famiglia prosegue. Nonostante qualche parziale passo indietro e smentite poco convincenti, il processo diavviato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non è destinato a fermarsi. Gli ultimi sviluppi riguardano Poste Italiane, con la retromarcia per la quale ilnon scenderà sotto il 50% delle quote, e Ferrovie. In quest’ultimo caso è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a intervenire durante il question time alla Camera, smentendo “qualsiasi ipotesi di svendita”., Salvini nega la svendita ma non la cessione delle quote di Ferrovie Nessuna svendita, quindi, ma la cessione resta. Anche se finora, ha sottolineato Salvini, “non sono giunte proposte sul mio tavolo, e se arriveranno le prenderò in esame ma il controllo era e rimarrà pubblico”.