Aspettando Juventus-Napoli con Biasin e Vaciago

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ha scritto anche delFabrizio, giornalista di Libero, nel suo editoriale per il sito www.tuttomercatoweb.com. “Ilpost Verona era per molti “fallato” (dopo una partita!), un mese dopo siam qui a parlare della squadra che più di tutte può dar fastidio ai campioni in carica. E giustamente. Il motivo è spiegato proprio dalle prime quattro partite di campionato: ilnon ha giocato ad altissimo livello, ha mostrato carattere contiano, certo, qualche giocata di livello, ma pure alcuni limiti in fase difensiva (Meret strepitoso). E però ha prodotto risultati e punti. Figuriamoci cosa potrà accadere nel momento in cui Conte darà ulteriore ordine tattico alla sua (ampissima) rosa, lui che quest’anno potrà lavorare tutta la settimana senza avere grane europee. Ilè seria candidata alla vittoria dello scudetto, serissima”.