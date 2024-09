“Ascolti il battito” e le altre frasi che si sentono dire le donne che chiedono di abortire

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Doveva pensarci prima”, “Deve sentire il battito del feto, è fondamentale!”, “Siamo, dobbiamo soffrire”. Per la prima volta, in occasione della Giornata dell’Aborto Sicuro, il 28 settembre, Medici del Mondo fa ascoltare cosa realmente accade nelle strutture sanitarie. Le voci delleche vogliono interrompere una gravidanza in Italia, e le voci di chi cerca, più o meno esplicitamente, di farle desistere: di chi prova a fare loro cambiare idea. Qui, il link di Spotify per ascoltare le voci. La campagna The Unheard Voice dà voce così alla violenza psicologica cui sono sottoposte molte delle 63.000che ogni anno in Italia vogliono interrompere una gravidanza. E racconta le ripercussioni sulla loro salute mentale. Protagonista del video, Laura Formenti: un’attrice comica che ha scelto di portare in scena, in uno spettacolo, il proprio aborto.