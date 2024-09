Addio Schillaci contro il Manchester City l’Inter col lutto al braccio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’di Totòsarà commemorato dalcon ilalper la partitaildi Champions League. SIMBOLO – Il mondo del calcio piange per la scomparsa del grande Totò. L’ex calciatore palermitano, simbolo di Italia 90, se n’è andato stamani per un tumore maligno. La famiglia ne aveva comunicato l’aggravamento, spiegandone il ricovero in ospedale come una misura necessaria per far fronte a tale peggioramento del suo stato di salute., sua ex squadra, subito dopo il terribile annuncio ha voluto scrivere una nota di vicinanza per la sua famiglia. Per stasera, bellissimo e onorevole gesto davanti all’Europa per ricordare il grande Totò.