Acqua potabile dal mare | il ruolo dei dissalatori in Italia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – In un territorio, quale quellono, dove gli eventi climatici estremi sempre più spesso dividono in due la penisola, tra zone in cui le alluvioni devastano campi e abitazioni e altre in cui la scarsità di piogge porta anche al razionamento dell’, chepossono avere le tecnologie in grado di sfruttare la risorsa che circonda trequarti dello stivale: il? Con circa 8300 km di costa, l’non manca certo di accesso al, eppure, come riporta Fondazione Utilitatis nel report “Scenari climatici e adattamento – Ildelle Utilities nella siccità” presentato a ottobre 2023, le acque marine o salmastre rappresentano solo lo 0,1 % delle fonti di approvvigionamento idrico della penisola, contro il 3% della Grecia e il 7% della Spagna.