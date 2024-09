A Mirabilandia dal 5 ottobre è già Halloween con tunnel horror e ambientazioni terrificanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ravenna, 18 set. (Adnkronos) - Vampiri, zombie,creature,, speciali percorsi di paura ma anche magia, colori, dolcetti e scherzetti e zucche stregate. Sono questi gli ingredienti dell'2024 di. Il parco divertimenti più grande d'Italia da sabato 5cambia completamente volto, per offrire le tanto attese atmosferefantasy adatte a tutta la famiglia. Per i più coraggiosi - dai 12 anni in su - la nuova Suburbia, l'zone più grande mai costruita in un parco divertimenti in Italia, che quest'anno ospita nei suoi oltre 30.000 mq due nuove aree a tema popolate da oltre 100 spaventosi esseri: un oscuro cimitero tutto da esplorare e un campo di addestramento per i vampiri della Regina.