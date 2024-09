A Bergamo arriva l’Arsenal Gasperini | L’Atalanta gioca per vincere obiettivo entrare nelle 24

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024). La musichetta più famosa d’Europa torna a risuonare dopo tre anni da quel 2-3 contro il Villarreal che è costato all’eliminazione nella fase a gironi. Quei gironi che ora non esistono più, visto il nuovo format con la classifica unica: “L’è di stare dentro alla competizione, difficilmenteprime 8, verosimilmente24, andando avanti. Per farlo dobbiamo prendere punti in ogni partita: non si sa bene quello che sarà il tetto della classifica, si inizierà subito con uno scoglio molto duro, ma è anche un’occasione importante per misurare il nostro valore”. Così parla Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Arsenal, primo impegno europeo della stagione nerazzurra. “Ormai giochiamo in Europa da 6-7 anni, il fatto di avere avuto continuità ci ha permesso di crescere. E in Champions abbiamo spesso passato il turno.