Youth America’s Cup 2024 il calendario | date orari tv e streaming

(Di martedì 17 settembre 2024) Non solo i Senior. L’Cup è pronta ad entrare nel vivo anche nella sua versionecon Luna Rossa che punta a ricoprire un ruolo da protagonista. Si parte martedì 17 settembre con le Qualification Series che vedono due gruppi da otto team: nel primo sono presenti le squadre giovanili dei team diCup (inclusa Luna Rossa), nell’altro i team invitati in rappresentanza di Spagna (Royal Barcelona Yacht Club), Paesi Bassi (Royal Netherlands Yacht Club e Royal Maas Yacht Club), Canada (Royal Vancouver Yacht Club), Germania (Kieler Yacht Club 3.V, Norddeutscher Regatta Verein, Bayrischer Yacht Club e Verein Seglerhaus am Wannsee), Svezia (Royal Gothenburg Yacht Club e Royal Swedish Yacht Club) e Australia (Cruising Yacht Club of Australia). La competizione è prevista con otto gare di flotta per ogni raggruppamento.