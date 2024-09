VIDEO – Parma-Udinese 2-3 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024), posticipoquarta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-3: questo ilcon gligiocata al Stadio Ennio Tardini. CHE RIMONTA – Nella quarta giornata diA 2024-2025, l’ha conquistato una straordinaria vittoria in trasferta contro il, ribaltando il risultato da 2-0 a 3-2. Una gara intensa e ricca di colpi di scena, che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio, ma cadere sotto i colpi dell’nel secondo tempo. Il match parte subito in discesa per i gialloblù, che sbloccano il risultato dopo soli 2 minuti con un gol di Enrico Delprato. Il terzino, al suo primo gol inA, è bravo a sfruttare una disattenzionedifesa friulana e insaccare alle spalle del portiere Gasparini.