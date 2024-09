Veregra Lab raccolta fondi per la nuova sede

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) I ragazzi delLab hanno dovuto sloggiare dallaconcessa dal Comune nel 2017, nei piani seminterrati del palazzo comunale, visto l’imminente inizio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio "ma ci siamo detti che non avremmo lasciato il centro storico" spiegano. E così è stato: hanno trovato un nuovo spazio, attiguo a Piazza Mazzini "che però necessita di importanti lavori di ristrutturazione". E siccome la buona volontà di questi ragazzi è cosa pregevole, così come il loro entusiasmo, ma non sufficiente hanno pensato di ricorrere al crowfunding, uno strumento utile sia a trovare le risorse, sia a coinvolgere chi vorrà sostenerli con una donazione, anche minima. Servono 7mila euro per la ristrutturazione, l’arredo, la dotazione audio e video, la bonifica del vicolo e c’è tempo fino al 15 novembre (https://tinyurl.com/crowdfundinglab).