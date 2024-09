Un’Eccellenza scoppiettante La Base si arrende nel derby La Leon piazza la regola del 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Non bastano due volti nuovi allaper sottrarsi alla seconda sconfitta di fila in questo inizio di campionato. Probabilmente inevitabile per una squadra che ha cambiato tanto e domenica si è dovuta inchinare contro la Lentatese. La squadra di Fossati si impone 2-0 grazie ai sigilli di Diaferio e Di Mago. A Seveso invece ci si consola con gli arrivi del centrocampista classe 1995 Fabio Dell’Orto (in foto col presidente Villa) e dell’attaccante del 2005 Tommaso Elli dalla Folgore Caratese. La Lentatese ha festeggiato nella maniera migliore le 400 gare ufficiali del suo portiere Menegon. Sempre nel girone A prosegue la striscia di imbattibilità del Meda. Due reti di Samuele Calmi obbligano il Pavia a una brusca frenata sul proprio campo.