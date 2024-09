Un posto al sole anticipazioni 17 settembre 2024 | l' ultimatum di Alberto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 17 settembre 2024) Unal, nel corso della puntata di Unaldi martedì 17, focalizzerà l'attenzione ancora suPalladini e sulla sua decisione di autodenunciarsi alla polizia. Il legale, di recente, è caduto nello sconforto quando è stato costretto a separarsi dal figlioletto Federico, entrato nel programma di protezione testimoni con Clara e con Eduardo Sabbiese., però, ha finalmente potuto incontrare il bambino e, in quell'occasione, ha scoperto la località segreta dove la Curcio, Eduardo e Federico sono andati a vivere e ha deciso di stringere un'alleanza con il boss Angelo Torrente per far uccidere il fratello di Rosa. Palladini, in particolare, ha promesso di dirgli dove fosse nascosto Sabbiese e il boss gli ha assicurato di agire solo durante l'assenza di Federico.