Troppi stranieri in classe | i genitori italiani ritirano i figli Succede in provincia di Latina

(Di martedì 17 settembre 2024) A Fondi, unadi prima elementare dell’Istituto Alfredo Aspri ha aperto l’anno scolastico con tutti bambini di origine indiana. Un fatto che ha attirato l’attenzione delle telecamere del TG regionale della Rai e ha acceso il dibattito in città. Alcuni, il cuifrequentavano la stessa, hanno deciso di ritirare i propri bambini e di chiedere il trasferimento in un altro istituto, con la richiesta che è stata accettata dalle altre scuole. Integrazione e tensioni Fondi è una città con una significativa presenza di, in particolare di origine indiana e pakistana, molti dei quali si sono integrati nella comunità locale e i cuifrequentano le scuole del territorio. Tuttavia, l’accaduto ha sollevato la questione della convivenza e della percezione dell’integrazione.