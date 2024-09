Triathlon Europei Vichy 2024 | 5 gli azzurri in gara nella rassegna continentale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Saranno cinque glial via ai prossimidi, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre a. In Francia, seguiti dal Direttore Sportivo Simone Biava, dal Direttore Tecnico Julien Clonen, dal coordinatore Sviluppo Italia Andrea Gabba, dal tecnico squadre Nazionali Manuel Canuto e dal fisioterapista Stefano Betti ci saranno in campo maschile Gianluca Pozzati e Nicola Azzano, mentre tra le donne le convocate sono Alice Betto, Verena Steinhauser e Bianca Seregni.: 5 gliinSportFace.