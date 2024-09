Travolto in A4 tifoso del Liverpool muore a pochi passi dall’aeroporto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Orio al Serio. Dramma nella notte in A4, nel tratto di autostrada compreso tra Seriate e Bergamo, adi Orio al Serio. Un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo essere statoda una o più auto. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Seriate. Vittima, secondo le prime informazioni, unirlandese della squadra di calcio del, presumibilmente atterrato a Bergamo per assistere alla partita di Champions League in programma questa sera allo stadio San Siro contro il Milan. Da quanto si apprende l’uomo, classe 1973, di nazionalità irlandese, era atterrato a Orio al Serio alle 23.53 da Manchester, mentre il dramma si è consumatominuti dopo l’1. Ildella storica squadra inglese avrebbe scavalcato la recinzione che delimita l’aeroporto dalla carreggiata autostradale, non è chiaro per quale motivo.